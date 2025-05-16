Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali SAMEK, Engelliler Haftası’nda Kocaali Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin özel öğrencilerini konuk etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

MUTFAK ATÖLYESİNE KONUK OLDULAR

4 farklı branşta hizmet sunan Kocaali SAMEK’e, Kocaali Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören özel öğrenciler misafir oldu. Mutfak atölyesinin eğitimlerine katılan özel öğrenciler, pasta, poğaça, salata ve meyve suyu yapımlarını birlikte öğrendiler.

Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bu anlamlı buluşmada aynı zamanda özel çocuklar, sırayla iş yapma, ekip çalışması ve dayanışmanın yanı sıra sosyal etkileşim, özgüven, sorumluluk alma gibi alanlarda önemli kazanımlar elde etti.

Hazırladıkları yiyecekleri arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşadı.