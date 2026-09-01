Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında oluşturulacak Genç Akademi Takımı'na Türkiye'nin dört bir yanından 4 bin 742 başvuru geldiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde üniversite öğrencilerinin sürece ilgisi dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan paylaşımda, üniversitelerin akademik çalışmalarına katkı sunmak ve iklim ile sürdürülebilirlik alanında yürütülecek çalışmalarda görev almak isteyen gençler için açılan COP31 Genç Akademi Takımı başvurularına yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

Türkiye'nin farklı illerinden toplam 4 bin 742 başvuru alındığı bildirildi.

GENÇLER COP31 SÜRECİNDE AKTİF ROL ALACAK

YÖK, başvuru sayısının üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında aktif rol alma konusundaki ilgisini ortaya koyduğunu vurguladı.

Paylaşımda, üniversitelerin bilimsel birikiminin gençlerin enerjisi, vizyonu ve çözüm üretme kapasitesiyle buluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

COP31 İklim Zirvesi, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve küresel iklim politikaları başta olmak üzere pek çok başlık ele alınacak.