Sakarya, teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında Sakarya'dan 14 farklı okul, 20 projeyle Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken özgün fikirlerini projelere dönüştürmelerine de önemli fırsatlar sunuyor. Sakaryalı öğrenciler de hazırladıkları projelerle yarışmalarda önemli bir başarı elde ederek Türkiye finallerinde ilimizi temsil etme hakkı kazandı.

Sakarya'dan Türkiye finallerine kalan okullar arasında Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi 2 proje, SATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 proje, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 proje, Sakarya İlkokulu 1 proje, Eser İlkokulu 1 proje, Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 4 proje, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi 2 proje, Altınküre Teknokent Koleji MTAL 1 proje, Borsa İstanbul Recep Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 proje, Devlet Bahçeli Fen Lisesi 1 proje, Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 proje, Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 proje, Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi 1 proje ve Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 proje ile yer aldı.

Farklı eğitim kademelerinden öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar, Sakarya'nın genç yeteneklerinin üretme ve geliştirme kapasitesini de gözler önüne serdi. Öğrencilerin projeleri; araştırma, problem çözme, tasarım, takım çalışması ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir deneyim sundu.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TEKNOFEST gibi ulusal ölçekte önemli organizasyonlar da öğrencilerin bilimsel düşünme ve proje geliştirme becerilerini destekleyerek geleceğin teknoloji üreticilerinin yetişmesine katkı sağlıyor.