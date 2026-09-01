Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularının başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2026.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla burs programı başlatıldığını belirtti.

YKS'DE İLK 100 BİNE GİREN 500 ÖĞRENCİYE BURS

Bakan Bayraktar'ın paylaşımına göre, YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek.

Programa dahil olan öğrencilere ayrıca mentörlük desteği sağlanacak.

Gençleri bu imkândan yararlanmaya davet eden Bakan Bayraktar, 'Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız' diyerek başvuruların 15 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabileceği açıkladı.