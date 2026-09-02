Millî Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Ailemle Okul Yolu Programı', okula uyum haftasıyla başlayacak ve eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 'Ailemle Okul Yolu programı, çocuklarımızın eğitim yolculuklarına ailelerin eşlik etmelerini ve okul ile aile arasındaki iş birliğinin eğitim öğretim yılı boyunca güçlendirilmesini amaçlamaktadır.' sözleriyle ifade ettiği bu yaklaşım doğrultusunda program; uyum, aile katılımı, gelişimsel destek ve rehberlik çalışmalarını birbiriyle ilişkilendirerek eğitim öğretim yılının tamamını kapsayacak biçimde yapılandırıldı.

'Ailemle Okul Yolu' programı; uyum, aile katılımı, gelişimsel destek ve rehberlik çalışmalarını birbiriyle ilişkilendirerek eğitim öğretim yılının tamamını kapsayacak biçimde yapılandırıldı. Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine özgü gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf düzeylerine yönelik üç ayrı program hazırlandı.

'Ailemle Okul Yolu' Programı Uyum Haftasında Başlayacak, Yıl Boyu Devam Edecek



???? Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için beş gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise üç gün olarak uygulanacak.



???? Millî Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin'in,: pic.twitter.com/VML6gpsm73 — T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 2, 2026

UYUM HAFTASI AİLELERİN DE KATILIMIYLA YÜRÜTÜLECEK

Program, okul öncesi eğitim ile 1 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik Okula Uyum Haftası ile başlayacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için beş gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise üç gün olarak uygulanacak.

Bu kapsamda okul öncesi eğitim için 'Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi' hazırlandı. Rehberde beş günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi. 'Okula Uyum Süreci Aile Bilgilendirme Sunumu' ile ailelerin sürece nasıl eşlik edebilecekleri açıklanırken ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velileri için de ayrı ayrı 'Okula Uyum Veli Sunumları' hazırlandı.

PROGRAMLAR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1.ç ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayan programlar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı.

Okul öncesi eğitim programı; doğayı birlikte keşfetme, kitaplarla yolculuğa çıkma, üretme ve paylaşma, ailece oyun, hareket, araştırma, sanat ve doğayla bütünleşme gibi alanları içeren gelişim modüllerinden oluşuyor.

İlkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf programlarında ise 'Günlük Yaşam Becerileri', 'Ailem ve Ortak Değerlerimiz', 'Çevre ve Sürdürülebilir Yaşam' ile 'Birlikte Yaşam Kültürü' olmak üzere dört tema altında sekiz gelişim modülü yer alıyor. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile iş birliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.