Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda Sıfır Atık çalışmalarının daha da yaygınlaştırılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullarda daha geniş kapsamda uygulanacağını belirtti.

Okullarda atık ayrıştırmadan geri dönüşüm atölyelerine kadar etkinlikler yapılacağını belirten Bakan Kurum, paylaşımında yeni dönemde okullarda; atık ayrıştırma eğitimleri, kompost uygulamaları, sıfır Atık kampları, geri dönüşüm atölyeleri, çevre temalı seminerler, ekolojik pazar günleri gibi çok sayıda farkındalık çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu çalışmalarla amaçlarının çocuklarda çevre bilincinin güçleneceğini vurgulayan Bakan Kurum, 'Evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, Sıfır Atık bilinci daha da güçlenecek' dedi.