Gönüllere dokunan projeleri bir bir hayata geçiren ve geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 4 milyon TL tutarında ulaşım kartı yardımı yapan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de öğrencilere bu desteği sürdürecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik 'Ulaşım Kartı' yardımı yapacaklarını duyurdu.

Göreve geldiği ilk günden bu zamana kadar hayata geçirdiği hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç, gençler ve öğrencilerden takdir toplayan hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 2 Bin Öğrenciye Ulaşım Desteği Sunuldu

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine yönelik ulaşım desteği başlattığını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, 2025-2026 eğitim öğretim yılı da dahil bu desteğin devam ettiğini ve bu tarihe kadar ortalama 10.000 öğrenciye ulaşım yardımı verildiği hatırlattı. Büyükkılıç, geçtiğimiz dönem, ilkokul ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aylık ortalama 1.500 ailenin 2 bin öğrencisi için günlük olarak okullarına ulaşım sağlamaları ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını belirtti.

Merkez 5 İlçede Eğitim Gören İhtiyaç Sahibi Ailelerin Öğrencileri Faydalanacak

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 5,5 milyon TL tutarında ulaşım yardımı yapıldığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını duyurdu.

Başvurular, 7 Eylül 2026 Pazartesi Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceğin mimarı olan gençler ve öğrenciler ile ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak başvuruların, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi 'www.kayseri.bel.tr' adresindeki On-line hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını söyledi.