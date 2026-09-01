Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS'ye hazırlanan adaylara yönelik düzenlediği Genel Tekrar Programı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS'ye hazırlanan adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemesi amacıyla düzenlediği Genel Tekrar Programı, yaklaşık 1.100 adayın katılımıyla tamamlandı. AKM'de gerçekleştirilen programda adaylar, 5 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde kritik konu başlıklarını yeniden gözden geçirerek sınav öncesi hazırlıklarını güçlendirdi.

6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS sınavı öncesi alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen genel tekrar programına yaklaşık bin 100 sınav adayı katıldı.

AKM'de gerçekleştirilen, Coğrafya, Türkçe, Matematik, Tarih ve Vatandaşlık olmak üzere 5 farklı branşta genel tekrarın yapıldığı programlarda adaylar, sınav öncesinde kritik konu başlıklarını gözden geçirme, soru çözme ve bilgilerini tazeleme imkânı buldu.

'TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sınav öncesi adaylarımızın bilgilerini tazelemesine ve eksiklerini tamamlamasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz KPSS Genel Tekrar Programımızı yoğun bir katılımla tamamladık. Programımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm adaylara teşekkür eder, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS sınavında başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.

Genel tekrar programına katılan adaylar ise sınav öncesinde kendilerine önemli katkı sunduğunu ifade ettikleri programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KPSS ortaöğretim sınavına hazırlanan 17 yaşındaki Rana Vargın, 'KPSS ortaöğretim sınavına gireceğim. Genel tekrar programından gerçekten çok memnun kaldım. Zaten evde de çalışıyordum ama buraya gelince çalışmalarımın kat kat üzerine koymuş gibi hissediyorum. Umarım hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız' dedi.

28 yaşındaki Aysu Cevher ise, 'Endüstri mühendisiyim, lisans sınavı için hazırlanıyorum. Gerçekten çok başarılı bir program olduğunu düşünüyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.