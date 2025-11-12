Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların hemen ardından tüm personel ve araçlarını sahada hazır konuma getirdi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, gece saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan yağışın olumsuzluklara neden olmaması için anlık müdahalelerde bulundu. Şehir geneline toplam 245 kilogram yağış düşerken, bazı noktalarda oluşan birikintiler ise ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda taşkınlara dönüşmedi.

Gece başlayan ve şehir geneline ortalama 245 kilogram düşen yoğun yağışa karşı 16 ilçenin tamamında anlık müdahaleler gerçekleştirildi. 245 kilogramlık yağışın 30 kilogramı merkez ilçelere düştü.

UYARILARIN ARDINDAN 'SASKİ ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ' SAHAYA İNDİ

Olumsuz hava koşullarına karşı önceden tedbir alan 'Acil Müdahale Ekipleri', uyarıların ardından tüm imkânlarıyla sahaya indi. Sonbaharın etkisiyle mazgallarda tıkanıklığa neden olan yaprak ve çeşitli atıklar ekipler tarafından hızla temizlenerek su akışı kısa sürede normale döndürüldü. Şehir genelinde yapılan çalışmalarda 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesi görev aldı.

YERE DÜŞEN HER DAMLA KAYNAKLARA ULAŞTI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Meteorolojik uyarıları yakından takip ederek tüm ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Şehir genelinde aldığımız 245 kilogramlık yoğun yağışa rağmen, ekiplerimiz 16 ilçede anlık müdahalelerle suyun tahliyesini hızlandırdı. Yağmur suyu hatlarının temizliğinin yanı sıra, gerekli görülen noktalara hızla yeni yağmur suyu ana hat bacaları kazandırıldı. Böylelikle yere düşen her damla kaynaklarımıza sorunsuz şekilde iletildi' ifadelerine yer verildi.