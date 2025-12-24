Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Datça ve Ula ilçelerinde devam eden yol, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını saha ekipleriyle birlikte denetledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Datça ve Ula ilçelerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Datça ilçesinde yürütülen incelemelerde, toplam 52 kilometrelik yol çalışmaları, gündüz bakımevi, kısa mola merkezi ve mezarlıklarda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Genel Sekreter Yılmaz, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve yol altyapısının büyük kısmının turizm sezonu öncesinde, tamamının ise Ekim ayında bitirileceğini açıkladı. Ula ilçesinde ise Akçapınar, Şirinköy, Gökova ve Ataköy mahallelerinde toplam 58 milyon TL'lik sıcak asfalt yatırımı incelendi. Yılmaz, saha ekipleriyle süreci değerlendirdi. Sarayyanı Mahallesi'nde başlatılan 5 milyon TL'lik taş duvar, durak cebi ve kaldırım çalışmaları da yerinde gözlemlendi.

Ayrıca Azmak Nehri'nin korunması amacıyla yapılan 240 metre uzunluğundaki çevreyle uyumlu ahşap kompozit korkuluk imalatı da inceleme programı kapsamında değerlendirildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça ve Ula'daki çalışmalara ilişkin, 'Muğla genelinde hayata geçirdiğimiz yol ve altyapı yatırımlarının toplam maliyeti 2 milyar 272 milyon TL'ye ulaştı. İlçelerimizde hiçbir ayrım gözetmeden, bütüncül bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Yol, altyapı, sosyal donatı ve çevre yatırımlarıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Datça ve Ula'daki çalışmalar da bu vizyonumuzun somut örnekleridir' diye konuştu.