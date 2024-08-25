Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Hava Etkinlikleri kapsamında Sakarya Millet Bahçesi’nde hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara şölen tadında bir gün yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her kesimden insanı ve vatandaşları buluşturduğu Açık Hava Etkinlikleri’nde birbirinden güzel programlar düzenlemeye devam ediyor.

Yaz akşamlarına anlam katan Büyükşehir, Sakarya Millet Bahçesi’nde aileler ve çocuklarını keyifli ve unutulmaz hatıralara sahne olan etkinliklerde buluşturuyor.

Bu kapsamda hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası “Kültürel Nağmeler” konseriyle başladı.

Sahne alan orkestra,Türk Halk Müziği’nden dillere pelesenk olmuş şarkıları yorumlayarak dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

Konser sonrası program tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, kendi hazırladığı “Pasaklı Karagöz” isimli çocuk gölge oyunuyla miniklere keyifli bir gösteri sundu.

AYLA FİLMİ BEYAZ PERDEDE

Günün son etkinliğinde ise Türk Sineması’nın birçok dalda ödül almış “Ayla” filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Kore Savaşı sırasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Dilbirliği ile Koreli Eunja Kim'in gerçek hayatlarının sinemaya yansıdığı film, izleyenleri duygulandırdı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında Millet Bahçesi’nde, kent orkestrası konseri, gölge oyunu ve film gösterimi ile kültür sanat dolu bir cumartesi gecesi yaşandı. Yetişkinlere ve çocuklara özel etkinliklerimiz kültür sanat festivali kapsamında birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Program takvimine https://ebis.sakarya.bel.tr/etkinlik-takvimi adresinden ulaşabilirsiniz.” denildi.