Beylikdüzü 11.Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri, “Homeros'un Dünyası ve İlyada” söyleşisiyle sürdü.İSTANBUL (İGFA) - 11.Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, doludizgin devam ediyor.

Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar’ın üstlendiği 8. Sahaf Söyleşileri’nin üçüncü konuğu Prof. Dr. Erman Görenoldu.İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Gören, antik Yunancadan Türkçeye çevirdiği eserlerle biliniyor. Homeros’un ünlü eseri İlyadadahil olmak üzere 20’inin üzerinde kitap çevirisi bulunan Gören, sosyal medya platformlarında 65 bölüm halinde anlattığı Homeros okumalarını 1.5 saate sığdırmaya çalıştı.

Söyleşide İlyada destanında kadının yerinden, Sokrates’in filozofluğuna ve ahlaki tutumuna, eski Yunan’da şiir konusundan, Aşil’den geriye kalanların akıbetine varıncaya kadar birbiriyle bağlantılı birçok konuya değinen Prof. Erman Gören, Troya kazılarının Avrupalılar için önemini vurguladı.

Gören İlayda’yla ilgili “Bu metin ta Hindistan’a, Etiyopya’ya giden bir sürü geleneği toplamış bir havuz” yorumunu yaptı.

Ayrıca Sahaf Festivali kapsamında gece mezatı da gerçekleşti. Birbirinden önemli eserin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkanı yakalayan kitapseverlerin açık artırma usulü ile kitaplara sahip oldu.