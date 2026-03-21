Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ve ilçe yöneticileri, Kozluk Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı.

Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, nöbet başında görev yapan sağlık personeliyle bir araya gelen Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve beraberindeki heyet, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında hastanenin yürüttüğü çalışmalar hakkında Başhekim Dr. Fırat Güneş'ten bilgi alan heyet, daha sonra yataklı tedavi ve diyaliz servislerinde bulunan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını kutladı.

Heyet, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.