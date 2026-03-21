Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, panelden konsere, sağlıktan kültürel gezilere kadar geniş bir yelpazede hazırladığı etkinliklerle toplumun hafızası olan tecrübe çınarlarını bir araya getirecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'nı bu yıl oldukça kapsamlı ve zengin bir içerikle hafta boyu sürecek programlarla kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerin açılışı, 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te DBB Kongre Kültür Merkezi S2 Salonu'nda yapılacak. Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara'nın oturum başkanlığını üstleneceği 'Kuşaklar Arası Dayanışma ve Yaş Ayrımcılığı Önündeki Engeller' konulu panelde; ebeveyn-çocuk ilişkisi ve yaşlıların sosyalleşme süreçleri derinlemesine ele alınacak. Bilimsel verilerin ışığındaki bu oturuma, Düş Sahnesi Ritmik Orkestrası da özel bir müzikal performansla renk katacak.



Bilgi ve sanat bir arada olacak



24 Mart Salı günü Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde saat 13.30'da düzenlenecek olan programda, Prof. Dr. Ahu Arıcıoğlu moderatörlüğünde 'Yaşlılığa Hazır mıyız?' söyleşisi gerçekleştirilecek. Uzmanlar, modern bakım sistemleri ve yaşlılık hazırlıklarını değerlendirecek. Aynı günün akşamında, Şef Kadriye Kaymak yönetimindeki Denizli Üçüncü Yaş Derneği THM Korosu, DBB Kongre Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda saat 20.00'de 'Üçüncü Bahar Konseri' ile sahne alacak. Vatandaşlar, bu anlamlı gece için ücretsiz e-biletlerini https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresinden temin edebilecek.



Aktif yaşlanma ve kültürel mirasla buluşma



Haftanın bilgilendirme ayağı, 25 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da S2 Salonu'ndaki 'Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık' paneliyle sürecek. Dr. Hüseyin Atıcı yönetimindeki oturumda, Prof. Dr. Nihal Büker ve Prof. Dr. Fatma Ünver, sporun iyileştirici gücü ve aktif yaşlanma formülleri paylaşılacak. Programın kapanışı ise 26 Mart Perşembe günü düzenlenecek gezi programıyla taçlanacak. Güney, Tavas ve Bozkurt ilçelerinden gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, rehberler eşliğinde Pamukkale ve Laodikeia Antik Kentlerini ziyaret ederek Denizli'nin kültürel mirasıyla buluşacak.