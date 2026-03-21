İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, İBB Kartal Huzurevi'nde bulunan yaş almış vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Programa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, Meclis Üyeleri de katıldı. Kahvaltı öncesi söz alan Başkanvekili Nuri Aslan, sözlerine seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Aslan, 'Bu mübarek bayram gününde, sizlerle aynı sofranın etrafında diz dize, gönül gönüle olmanın huzuru içerisindeyim' diye konuştu.

Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Belediyemiz uhdesinden bulunan: Kayışdağı Kampüsü, Yaşam Evleri, İBB Kartal Yaşlı Bakım Merkezi, Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi ve Tuzla Bakım ve Huzurevinde ikamet eden; yüzlerce kıymetli büyüğümüze sıcak, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı sunuyoruz. Ama biz biliyoruz ki mesele sadece verilen hizmet ile alakalı değil.

Mesele; ilgi, saygı ve gönül bağıdır. Bu anlayışla çalışmalarımızı büyütüyor, hizmetlerimizi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Kayışdağı'ndaki huzurevimizi 2027 yılında tamamlayarak, daha modern, daha güçlü bir altyapıyla hizmete sunacağız. Aynı zamanda; Maltepe Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Pendik Velibaba Yaşam Köyü, Darülaceze Sevgi ve Şefkat Huzur evi, Kayışdağı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Kadıköy Yaş Alanlar Kulübü, gibi projelerimizi de bir hayata geçireceğiz.Sizlerin özverisi, bu kentin vicdanını ayakta tutuyor; devlet kurumlarına olan güven daha da artıyor. '