BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kartlı sayaç abonelerinin işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için 7 adet yeni nesil kiosk cihazını devreye aldı. Balıkesir genelinde yapılan analizler doğrultusunda; kartlı abone yoğunluğu, vatandaş talepleri ve mevcut hizmet noktalarının erişilebilirliği dikkate alınarak cihazların yerleştirileceği noktalar belirlendi. Edremit'te üç ayrı noktada kurulumu yapılan cihazlar, gelen talepler doğrultusunda ilk defa Erdek'te hizmet vermeye başladı. Karesi ilçesinde Özmerkez Tahsilat Merkezi'ne de kurulumu yapılırken Ayvalık'a bağlı Küçükköy Mahallesi ile Gömeç'e bağlı Karağaç Mahallesi'nde mevcut cihazların arızalanması ve kullanım yoğunluğu nedeniyle arızalı kiosk yenisiyle değiştirildi. Bu uygulama sayesinde tahsilat merkezlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilerek vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve beklemeden gerçekleştirmesine imkân sağlanıyor.

ERDEK'TE İLK KEZ KİOSK CİHAZI DEVREYE ALINDI

Edremit'te vatandaş yoğunluğu ve erişilebilirlik kriterleri doğrultusunda üç ayrı noktada kiosk cihazı kurulumu yapıldı. Edremit Belediye Binası önü, Cennetayağı Mahallesi Muhtarlık Binası ve Altınkum Tahsilat Merkezi'ne yerleştirilen kiosk cihazları hizmete alındı. Erdek'te ise daha önce kiosk cihazı bulunmaması ve vatandaş talebinin yüksek olması nedeniyle Erdek Abone Merkezi'ne bir adet kiosk cihazı kurulup devreye alındı. Gömeç'te ise Karaağaç Mahallesi Abone Merkezi'nde bulunan arızalı kiosk cihazı yenisiyle değiştirildi. Yeni nesil kiosk cihazları sayesinde tahsilat noktalarındaki yoğunluk azalırken, işlemler daha kısa sürede tamamlanıyor.