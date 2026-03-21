Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte bayram namazını Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akın, birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirtirken itfaiye erlerini de ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve il protokolüyle birlikte bayram namazını tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. İl protokolünün ve Balıkesirli vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan bayram namazının ardından geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Ustaoğlu ve Akın, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından caminin avlusunda sabah kahvaltısı düzenlendi. 'Balıkesir benim ailem' diyerek tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçmesi temennisinde bulundu.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE ANLAMLI ZİYARET

Akın, bayramın ilk gününde Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı programları kapsamında Balıkesir Huzurevi ve Karesi Huzurevini ziyaret etti. Huzurevlerinde kalan hemşehrilerinin bayramını kutlayan Akın, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşarak hal hatır sordu. Büyüklerin bayram sevincine ortak olan Başkan Akın, onların talep ve isteklerini de tek tek not aldı.

USTAOĞLU VE AKIN, KAHRAMAN İTFAİYECİLERLE BAYRAMLAŞTI

Programın devamında Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek kahraman itfaiye erleriyle bir araya gelen Akın, 'İtfaiye teşkilatımızın kahramanları, itfaiyemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ahrı ayrı teşekkür ediyoruz.' diyerek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Telsizle itfaiyecilere anons geçip bayramlarını kutlayan Vali Ustaoğlu, 'İtfaiye teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, her birinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizler bugün görevinizin başında, Balıkesirimiz'in hizmetindesiniz. Bayramın birinci gününde ailelerinizden ayrı, görevinizin başında bulunuyorsunuz. Bu vesileyle ailelerinizle birlikte sizlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum' ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZİYARET

Başkan Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Gürakar, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, Bursa Yolu Kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma güçlerinin bayramını kutlayarak baklava ikram etti. İl protokolü, 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.