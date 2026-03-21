Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediye otobüslerini ücretsiz hizmete sunacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediye otobüslerini ücretsiz hizmete sunacak. Uygulama kapsamında Denizlililer, bayram boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. A

lınan kararla birlikte vatandaşların eş, dost ve akraba ziyaretlerinin yanı sıra mezarlık ziyaretlerini de daha kolay gerçekleştirmesi hedeflenirken, ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca belediyeye ait şehir içi otobüslerde geçerli olacak. Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla 20 Mart - 22 Mart tarihleri arasında otobüs sefer saatlerinde geçici düzenlemeler yapılacağı bildirildi. Vatandaşların, güncel sefer saatlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım portalı üzerinden takip edebileceği belirtildi.