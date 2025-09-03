Sakarya Büyükşehir iştiraki SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, tarih boyunca karşı karşıya kalınan en büyük kuraklık tehlikesiyle ilgili kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Sakallıoğlu, Sapanca Gölü ile içme suyunun geleceği için park bahçe sulaması, havuz dolumu ve kullanım sınırı-kademeyle ilgili alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Göl Tesisleri’nde Sapanca Gölü'nün Geleceği ve Kuraklık Bilgilendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Son 65 yılın en kurak yaz ayını yaşayan Sapanca Gölü’nde kuraklık tehdidinin etkilerini minimum seviyeye indirmek için hayata geçirilen eylem planları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Göl seviyesinin tarihi dip seviyelere yaklaşmasıyla birlikte hayata geçirilecek önlemleri maddeler halinde paylaşan Sakallıoğlu park bahçe aboneliklerinin kısıtlanması, havuz dolumlarının engellenmesi, kademe uygulaması ve su fiyat güncelleme konularıyla ilgili detayları anlattı.

SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu, Marmara Bölgesi'nin 2025 yazında yağışların bir önceki yıla göre yüzde 95 oranında azalmasıyla, son 65 yılın en kurak dönemini geçirmekte ve yaşanan kuraklık ile yıllık yağış miktarı 214 milimetreye düştüğüne dikkati çekerek, "Gölü besleyen kaynakların kuruması ve aşırı tüketim ile birlikte göl seviyesi tarihinin en düşük değeri olan 29,27 seviyesine yaklaşmıştır. Şu an 29,42 seviyesine kadar gerileyen Sapanca Gölü için ön görümüz 28 metre seviyelerine kadar düşmesidir" dedi.

Mevcut kaynaklar üzerindeki stresi azaltmak için 46 ayrı noktada saniyede toplam 79 litre yeraltı suyunu ilçelere kazandırdıklarını ifade eden Sakallıoğlu, "Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçelerine toplam 100 kilometre içme suyu yatırımı kazandıracağız. Sapanca Gölü’nün teminatı olacak kolektör hattı ile de göl etrafını çevreleyecek ve atık suların göl havzasına karışmasını engelleyeceğiz. Bizim su birim fiyatımız bugüne kadar uygulamamız gereken tüfe uygulamasından muaf tutularak Mart 2023 yılı fiyatı ile aynı seviyededir. Daha önceki yıllardaki sarfiyata baktığımızda su birim fiyatı artığında tüketimin azaldığını tespit ettik. Bugüne kadar kendi öz kaynaklarımız ve tasarruf ile karşıladığımız maliyet artışları maalesef su kaynaklarımız üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bugün aldığımız güncelleme kararları tamamen suyun geleceği içindir" diye konuştu.

ÇAMDAĞI, BALLIKAYA VE SUDA KISITLAMALAR GÜNDEMDE

3 ayda tüketilen 22 milyon 680 bin metreküplük sarfiyat, turizm ve tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü dönemde suyun aşırı şekilde kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Sakallıoğlu, "Tüketim su fiyatıyla ters orantılıdır. Türkiye’nin en ucuz suyunu abonelerimize ulaştırırken kullanım alanlarının arttığına ve tüketimin bilinçsiz hale geldiğine tanıklık ettik. Bu sebeple birtakım kararlar almanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık ve DSDİ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Çamdağı ve Ballıkaya Barajları’nın devreye alınma süreçlerini hızlandırdık. Park ve bahçe sulamalarında hem ilçe belediyeleri hem de konut aboneliklerinde su kullanımını kısıtlıyoruz. Ticari işletmelerde, site ortak alanlarında ve müstakil yapılarda havuz doldurulmasına kısıtlamalar getirdik. Yoğun su tüketimi yapan endüstri tesisleri, ticari işletmeler ve konut aboneliklerine kademe uygulaması yapılacak” dedi.