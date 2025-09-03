Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sakarya imalat gücüyle, şehircilik anlayışıyla ülkemizin en önemli merkezlerinden biri. Şehrin tüm paydaşlarının birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışması Sakarya’yı güçlü kılıyor” dedi.SAKARYA (İGFA) - Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Yusuf Alemdar tarafından karşılanan Bakan Bolat’ın Büyükşehir ziyaretinde, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, il başkan yardımcıları, SESOB Başkanvekili Ali Bektaş, bakanlık ve büyükşehir bürokratları ile basın mensupları yer aldı.

Sakarya’yı ziyaretlerinde büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Türkiye’nin ihracat rakamlarını şehrimizde paylaşmanız ve ülke ekonomisine yaptığımız katkıları vurgulamanız bizleri gerçekten çok motive etti. Sakarya, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ülkemizin bel kemiği şehirlerinden biridir. Türkiye’nin en önemli kavşak noktasında bulunuyoruz” dedi. Başkan Alemdar, bugüne kadar olduğu gibi bundan snra da üretim ve istihdamı artırmaya, her alanda güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Sakarya'nın imalat gücüyle, şehircilik anlayışıyla ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, şehrin iç turizmde büyük aşamalar kaydettiğini söyledi.

Bakan Bolat, Sakarya'nın sanayi, turizm ve eğitim alanında da güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Marmara Bölgesi’nde sanayinin doğuya doğru genişlemesinde Sakarya çok önemli bir rol üstleniyor. Bizi en çok mutlu eden ise şehrin tüm paydaşlarının birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışması. Hep birlikte kardeşlik ruhuyla Sakarya’yı yükseltiyorsunuz” dedi.