Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’da Aziz Duran Parkı’nı yenileyerek 7 bin metrekarelik alanda modern bir sosyal yaşam merkezi oluşturuyor. Başkan Yusuf Alemdar, projenin 4 Eylül’de ihaleye çıkacağını müjdeledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin sosyal dokusuna değer katacak projelerine bir yenisini ekliyor.

Kaynarca’da bulunan Aziz Duran Parkı’nı yenileme projesiyle, 7 bin metrekarelik alanda 7’den 70’e tüm vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin 4 Eylül’de ihaleye çıkacağını duyurdu.

“BÖLGENİN GÖZ BEBEĞİ OLACAK”

Başkan Alemdar, “Taraklı’dan Kocaali’ye her ilçemize değer katmak, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, kültür ve sanatla buluşacağı alanlar inşa etmek için çalışıyoruz. Kaynarca’daki Aziz Duran Parkı’nı yenileyerek, spor, sosyal alanlar ve dinlenme bölümleriyle bölgenin göz bebeği olacak bir merkez oluşturacağız. 4 Eylül’de ihaleye çıkıyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Proje kapsamında, doğal doku ve ağaçlar korunarak her yaş grubuna hitap eden bir yaşam alanı tasarlanacak.

Parkta çocuklar için modern oyun alanları, gençler için kaykay pisti, masa tenisi üniteleri ve basketbol sahası yer alacak. Açık hava spor aletleri ile sağlıklı yaşam desteklenirken, açık hava kütüphanesi kitap okuma alışkanlığını doğayla buluşturacak. Açık hava amfi sineması ve kültürel etkinlikler ise Kaynarca’nın sosyal hayatına canlılık katacak.

Büfe ve dinlenme alanlarıyla modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek proje, Aziz Duran Parkı’nı 7’den 70’e tüm vatandaşlar için bir sosyal buluşma noktasına dönüştürecek. İnşaat çalışmalarının ihalenin ardından kısa sürede başlaması planlanıyor.