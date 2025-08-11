Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağlarını güçlendirecek projeleri tek tek hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için Karapürçek Mesudiye Mahallesi’nde başlattığı köprü yenileme çalışmasında önemli bir aşama kaydetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da inşa sürecinde kullanılacak fore kazık sistemiyle ömrü uzatılan köprünün genişliği 7’den 16 metreye, uzunluğu ise 30 metreden 44 metreye çıkacak. Proje, Büyükşehir’in çalışmasıyla yakında vatandaşın hizmetine sunulacak.

Karapürçek ilçe merkezine ulaşım sağlayan grup yolunun genişletilerek yenilenmesinin ardından kapasiteyi karşılamayan köprünün yeniden inşası için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Akyazı ve Hendek’i birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü’nün yanı sıra Karapürçek-Mesudiye arasında Kanlıçay Deresi üzerinde inşa edilen yeni köprü için fore kazık çalışmalarına başlandı.

FORE KAZIK İŞLEMLERİ BAŞLADI

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından enerji ve altyapı hatlarının deplasesi gerçekleştirildi, sürücüler için uyarı tabelaları yerleştirildi ve alternatif güzergâhaçılarak eski köprünün yıkımı tamamlandı.

Çalışmalarda uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılması amacıyla toplam 30 adet 15 metrelikfore kazığın imalat çalışmalarına başlandı. Yeni köprünün genişliği 7 metreden 16 metreye, uzunluğu ise44 metreye çıkarılarak bölge ulaşımına güç katması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek’in ulaşım altyapısına önemli katkı sunacak olan köprü, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak köprünün hizmete alınması planlanıyor.