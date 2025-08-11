Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Tahtalı Mahallesi’nde bulunan bin metrekarelik yapıyı yıktı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Tahtalı Mahallesi’nde tespit edilen kaçak yapı yerle bir edildi.

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Bin metrekarelik bir alana kurulu olan ve fabrika olarak kullanılan kaçak yapı, tamamen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.