İstanbul Bakırköy Belediyesi, 2025 yılında Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürüttüğü çalışmalarla ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarına kalıcı çözümler üretti.

İSTANBUL (İGFA) - Yol, kaldırım, altyapı ve kamu yapılarında gerçekleştirilen çalışmalarla hem günlük yaşam kolaylaştırıldı hem de sosyal alanlar güçlendirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde, toplam 280 adreste 3 bin 750 ton asfalt yama, bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Adakale Sokak, Nergis Yolu Sokak, Zuhuratbaba Caddesi, Cami Sokak ve Cemiyet Sokak olmak üzere 5 cadde ve sokakta toplam 3 bin 635 ton finişerli asfalt serimi yapılarak yollar modern ve güvenli hale getirildi.

40 CADDEDE YENİLEME

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda 40 cadde ve sokakta toplam 45 bin 193 metrekare taş kaplama ve yenileme çalışması tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle kent estetiği güçlendirilirken, kullanım konforu artırıldı.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla Yeşilköy İskele Caddesi'nde 82 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edildi.

OKULLARA VE EĞİTİME DESTEK

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 13 devlet okulunda bakım ve onarım çalışması yapıldı, 3 okula su sebili desteği sağlandı. Çalışmalarla öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alması hedeflendi.

SOSYAL VE KAMUSAL ALANLAR HİZMETE AÇILDI

İlçenin sosyal yaşamını güçlendirmek amacıyla birçok yeni tesis Bakırköylülerin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda; Ataköy Emekliler Evi, Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi, Etüt Merkezi, Kent Lokantası, İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Jimnastik Salonu, Tarık Akan Kültür Merkezi ve Nikah Salonu, Muzaffer İzgü Gündüz Çocuk Bakım Evi, Bakırköy Belediyesi Aşevi ve Engelsiz Yaşam Evi açıldı. Ayrıca 8 adet kreşte bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde soyunma odaları ve tuvaletler yenilenirken, 2 adet tenis kortunun kapaması ve zemin akrilik boyaması yapıldı.

PAZAR ALANLARI YENİLENDİ

Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda güvenliği artırmak amacıyla Yeşilköy Pazarı ile Büyük Bakırköy Pazarı'nın elektrik hatları ve aydınlatmaları yenilendi.