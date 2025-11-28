Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarında her ilçede kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçe merkezi ulaşım konforunu artırmak için başlattığı asfalt seferberliğini kapsamında Beştepeler, Remziefendi ve Şehit Gaffar Okan Caddesi'ni yepyeni bir yüze kavuşturdu. Önceki işlemde ise Hendek kırsalında Soğuksu-Hacıkışla-Uzunçarşı-Yeşilyurt-Kurtköy-Sivritepe'de 12 kilometrelik hat sil baştan yenilenmişti. Lütfiyeköşk ve Kocaahmetler'te tamamlanan asfalt çalışması ile birlikte Hendek'te 20 kilometrelik hat ilmek ilmek işlenmiş oldu.

HENDEK'TE HUMMALI ÇALIŞMA

Şehir genelinde planlanan program kapsamında ulaşım altyapısını güçlendiren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, Hendek merkezinde ve kırsalında hummalı bir çalışma ortaya koydu.

İlçe merkezinin ulaşım omurgasını oluşturan Remziefendi ve Beştepeler Caddeleri sil baştan yenilenerek konforlu bir yapıya kavuşturulmuş ve Şehit Gaffar Okan Caddesi'nin de tamamlanmasıyla Hendek girişi modern ve güvenli hale gelmişti.

6 MAHALLEDE 12 KİLOMETRELİK HAT

Sonrasında ise rota kırsala çevrildi, Soğuksu-Hacıkışla-Uzunçarşı-Yeşilyurt-Kurtköy-Sivritepe'yi kapsayan 12 kilometrelik grup yolunun yenilenmesi için işlem başlatmıştı.

Hendek ilçe merkezi ve kırsalı için önemli asfalt yatırımları gerçekleştiren Büyükşehir, son olarak Lütfiyeköşk ve Kocaahmetler Mahalleleri'ndeki ulaşım hattını yeni yüzüne kavuşturdu.

Asfalt çalışmaları sonrası yol çizgileri ve yaya geçitleri imalatları tamamlanan ilçedeki toplam 20 kilometrelik ulaşım hattı ilmek ilmek işlendi.

16 İLÇEMİZDE EŞİT VE ADİL HİZMET ANLAYIŞIYLA:

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, 'Gözbebeğimiz Hendek'te bu sezonu çok verimli bir şekilde tamamladık. İlçe merkezi ve kırsal bölgelerde 20 kilometrelik bir güzergâhı güvenli, konforlu ulaşım ile tanıştırdık. Planlanan programlar dâhilinde 16 ilçemizde eşit ve adil hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özveri ile çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyoruz' denildi.