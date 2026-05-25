ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu adına yaptığı açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu.

Özvar, Cumhurbaşkanı'nın süreci yeniden değerlendirdiğini belirterek, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi yönünde hassasiyet gösterildiğini ifade etti.

Açıklamada, ilk kararın yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlem olduğu belirtilirken, sonrasında hazırlanan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda yeni bir adım atıldığı kaydedildi. Özvar, 'Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir' dedi.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlanırken, YÖK Başkanı Özvar ayrıca, alınan kararın öğrenciler, aileler ve yükseköğretim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyada oluşturduğu dayanışma ağında ise, 'Kazandık' başlığıyla 'Geleceğimizi yok sayan usulsüz karara karşı günlerdir süren direnişimiz sonuç verdi ve kararın geri çekilmesi sağladık. Bilgi bizimdir, bizim kalacak' ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunuldu.