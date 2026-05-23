Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde eğitim alan etüt öğrencileri, düzenlenen yılsonu şenliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Okulların kapanmasına kısa süre kala gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarla doyasıya vakit geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğe veliler ve belediye meclis üyeleri de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurlarında çocuklar hem yarıştı hem eğlendi.

Renkli Yarışmalar ve Eğlenceli Anlar

Şenlik boyunca neşeli anların yaşandığı etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler de keyifli anlara tanıklık etti. Yüz boyama etkinliğiyle renklenen şenlikte yoğurt yeme yarışması, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, gözleri kapalı olarak su taşıma yarışı ve balon savaşları büyük ilgi gördü.

Başkan Yıldız: 'Çocuklarımızın Mutlu Olduğu Her Ortam Bizim İçin Çok Kıymetli'

Çiğli Belediyesi'nin çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayan çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Çocuklarımızın eğitimi kadar sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde yıl boyunca emek veren öğrencilerimizin yılsonunu böylesine güzel bir etkinlikle kutlaması bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, geleceğe dair umudumuzu daha da büyütüyor. Onların, güvenli, mutlu ve eşit imkanlarla büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitime destek olan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.