Çanakkale Şehitliği'nde dalgalanan Al Bayraklar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin 81 ilindeki okullara ulaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden Conkbayırı'na uzanan şehitliklerde dalgalanan şanlı bayraklar, büyük bir özen ve saygıyla teslim alınarak 81 ilde belirlenen okullara ulaştırıldı.



'Şehitliğin Al Bayrağı, Milletin Evlatlarının Baş Tacı' anlayışıyla yürütülen çalışma kapsamında illere gönderilen bayraklar, öğrenciler tarafından gurur ve heyecanla karşılandı. Okullarda düzenlenen teslim törenlerinde bayrağın taşıdığı tarihî ve manevi anlam vurgulanırken öğrencilere vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre uygulamanın öğrencilerin tarih bilincinin güçlendirilmesine ve milli değerlere bağlılıklarının artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Çanakkale'de dalgalanan al bayrakların Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda en güzel köşelerde muhafaza edilmesiyle, ecdadın emanetinin gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor. Şehitlerin uğruna can verdiği vatanın bağımsızlık sembolü olan al bayraklar, Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim kurumlarında yerini alacak ve 'Şehidin Emaneti Maarifte' anlayışıyla Çanakkale ruhu öğrencilerin kalbinde yeniden hayat bulacak.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nden Conkbayırı'na uzanan 50 şehitlikte dalgalanan al bayrakların yurdun dört bir yanındaki okullara ulaştırılmasına devam edilecek.