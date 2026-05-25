Türk Cerrahi Derneği'nin Roche İlaç Türkiye sponsorluğunda yürüttüğü 'Meme Kanseri Erken Tanı Farkındalık Eğitimleri' projesinin üçüncü halk eğitimi Gaziantep'te gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplumda tarama farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 'Meme Kanseri Erken Tanı Farkındalık Eğitimleri Projesi'nin üçüncü halk farkındalığı eğitimi Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Çetin Emeç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; erken tanı yöntemleri, risk azaltma stratejileri, bölgesel tarama süreçleri ve toplumda farkındalığın güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Etkinliğe Türk Cerrahi Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Bülent Sultanoğlu, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Uzman Dr. Artun Onuker ile Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzman Aile Hekimi Dr. Nihan Şenol katıldı.





'DÜZENLİ TARAMA ALIŞKANLIĞININ YAYGINLAŞMASI KRİTİK ROL OYNUYOR'

Programın açılışında konuşan Türk Cerrahi Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, meme kanserinde düzenli tarama alışkanlığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Meme kanserinde erken tanı, hastalıkla mücadelede en güçlü avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. Düzenli kontroller ve tarama programlarına katılım sayesinde hem tedavi seçenekleri artıyor hem de yaşam kalitesi korunabiliyor. Erken evrede tespit edilen vakalarda tedavi sürecinin daha etkili yönetilebilmesi, tarama alışkanlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan bu eğitimler ise erken tanı kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sunuyor.'





'TOPLUMLA BİREBİR TEMAS KURAN EĞİTİMLER FARK YARATIYOR'

Açılış konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ise meme kanserinde farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak: 'Meme kanseri konusunda doğru ve güvenilir bilgiye erişim, kadınların tarama programlarına yaklaşımını doğrudan etkiliyor. Bilgi eksikliği ve korku nedeniyle ertelenen kontroller, bazen geç tanıya neden olabiliyor. Bu nedenle toplumla birebir temas kurulan eğitim programlarını çok kıymetli buluyoruz' dedi.