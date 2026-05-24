Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçede özellikle kırsal bölgelerdeki ilk ve ortaokullara yönelik başlattığı 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesinin ilk etabı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi kapsamında düzenlenen Bilim Çocuk Dergisi Bilgi Yarışmasının ilk etabı tamamlandı.

16 ilçeden ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler; bilgi, dikkat, hız ve takım ruhunu bir araya getirerek kıyasıya mücadele etti.

Sakarya Valiliği, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Bilim Çocuk Dergisi Bilgi Yarışması düzenlendi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada 16 ilçeden öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Öğrenmenin heyecanını, takım ruhunu, gücünü ve ortak gelecek hayalini aynı çatı altında buluşturan yarışma, kıyasıya mücadelenin yanı sıra anlamlı bir etkinliğe de dönüştü. Öğrenciler bilgi birikimlerinin yanında özgüvenlerini, ekip ruhlarını, hızlı düşünme becerilerini ve mücadele azimlerini de sahneye taşıdı. Yarışmanın ilk etabında üçüncü olan okul belli olurken, final mücadelesinin yaşanacağı ikinci etap yarışması farklı bir tarihte yapılacak.