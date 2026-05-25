Mudanya Üniversitesi bünyesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUDUZEM) kurulmasına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez, üniversitenin uzaktan eğitim faaliyetlerini planlayacak, geliştirecek ve koordine edecek.

BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek 'Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ilişkin yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle birlikte kısa adı MUDUZEM olan merkezin kuruluşu, amaçları, faaliyet alanları ve yönetim yapısı resmiyet kazandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre merkez; bilgi ve iletişim teknolojileri destekli ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarının uzaktan eğitim kapsamında planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlayacak. Merkez ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte uzaktan eğitim çözümleri geliştirmek, araştırmalar yapmak ve yenilikçi teknolojilere dayalı eğitim modelleri oluşturmak için çalışmalar yürütecek.

MUDUZEM'in faaliyet alanları arasında uzaktan eğitim ders içeriklerinin hazırlanması, teknik altyapının geliştirilmesi, öğretim elemanı ve öğrencilere destek hizmetlerinin sunulması, ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılması ve dijital eğitim sistemlerinin kullanıcı deneyimi testlerinin gerçekleştirilmesi de yer aldı.

Yönetmelikte merkezin yönetim yapısı da belirlendi. Buna göre merkez müdürü, üniversitenin öğretim üyeleri arasından rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilecek. Yönetim Kurulu ise müdür, müdür yardımcıları ve öğretim elemanlarından oluşan yedi kişilik bir yapıdan meydana gelecek.

Yeni düzenleme ile birlikte Mudanya Üniversitesi'nin dijitalleşme ve uzaktan eğitim alanındaki akademik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.