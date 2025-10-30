Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin üçüncü haftasında Büyükşehir Basketbol takımı, evinde Ege Üniversitesi Daçka'yı konuk edecek. 31 Ekim Cuma günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maça girişler ücretsiz olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin üçüncü haftasında, 31 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Atatürk Spor Salonu'nda Ege Üniversitesi Daçka ile karşı karşıya geleceğiz. Sezonun ilk iki mücadelesinden galibiyet alan takımımız, evinde galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Girişlerin ücretsiz olduğu bu önemli mücadeleye tüm basketbol severleri bekliyoruz' denildi.