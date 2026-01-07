Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporla hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği tesisleşme hamlesini Arifiye ve Erenler'de gözle görülür bir seviyeye ulaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Arifiye ve Erenler'de hayata geçirdiği futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile kapalı spor salonu projeleri için gençler heyecanla gün sayıyor. Önemli bir aşamaya gelinen projelerle iki ilçenin sosyal yaşamı ve sportif aktivitesi tesisleşme hamlesiyle değişecek.

ERENLER'DE SPOR SALONU SÜRATLE

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'Sporda başarı, tesisleşmeden geçer' vizyonuyla şehir genelinde başlatılan spor yatırımlarının somut sonuçları Arifiye ve Erenler'de sahaya yansıdı.

Erenler'de yapımına başlanan dört kapalı spor salonunun ilki olan Çaybaşıyeniköy Mahallesi Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalar hızla ilerliyor.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALAR

İlçede ayrıca futbol, basketbol ve voleybol branşlarını kapsayan açık saha yatırımları da eş zamanlı yürütülüyor.

Küçükesence Mahallesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Hürriyet Mahallesi'nde ise ince işçiliklerin ardından sahalar kısa süre içinde hizmete alınacak. Böylece Erenler, farklı yaş gruplarının güvenle spor yapabileceği çok merkezli bir spor ağına kavuşacak.

ARİFİYE'DE GENÇLER HEYECANLI

Arifiye'de ise Hanlıköy ve Türkçaybaşı mahallelerinde inşa edilen futbol, basketbol ve voleybol sahaları son aşamaya geldi. Tamamlanma sürecinin ardından bu tesisler, gençlerin ve çocukların aktif kullanımıyla ilçede sporu yaşayan bir kültür haline getirecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde hayata geçirdiği bu yatırımlar, Arifiye ve Erenler'de yükselen tesislerle birlikte şehrin spor altyapısının her geçen gün daha görünür, erişilebilir ve güçlü hale geldiğini ortaya koyuyor.