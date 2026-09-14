2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Adapazarı Atatürk İlkokulu öğrencileri, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Adapazarı Atatürk İlkokulu öğrencileri Derin Aslan, Mete Demirhan, Çağan Türksev ve Duru Kızmaz; Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve sınıf öğretmenleri Ergün Şahin ile birlikte Vali Rahmi Doğan ile bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Rahmi Doğan, öğrencilerin yeni eğitim dönemine ilişkin heyecan ve temennilerini dinledi.

Öğrencilerle sohbetinde yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Doğan, eğitimin yalnızca bilgi ve beceri kazanma sürecinden ibaret olmadığını; aynı zamanda çocukların karakterlerinin ve değer dünyalarının şekillendiği önemli bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra millî ve manevi değerlerle yetişmelerinin geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Doğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için başarılı, verimli ve güzel bir yıl olması dileğinde bulundu. Ziyaret, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.