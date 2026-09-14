İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Yeni döneme hazırlık sürecini ve saha çalışmalarını yerinde denetlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, eğitim kurumlarının güncel durumunu inceledi.

İpsala Anadolu Lisesi, Aliçopehlivan İlk ve Ortaokulu, Yeni Karpuzlu İlkokulu ve Yeni Karpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu'na yapılan ziyaretlerde gerçekleştirilen okul gezilerinde idarecilerle bir araya gelen Müdür Zeynep Koçak Uyanık, yürütülen çalışmalar ve eksiklikler hakkında detaylı bilgi aldı. Sınıfları da gezen Müdür Uyanık, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına huzurlu, verimli ve başarı dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Eğitim kadrosunun yeni dönemde de öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Uyanık, eğitime verilen desteğin artarak süreceğini belirtti.