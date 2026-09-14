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İlköğretim Haftası vesilesiyle eğitim camiasının bir araya geldiği program, yeni döneme ilişkin iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan programda, yeni eğitim öğretim yılının heyecanı ve coşkusu hep birlikte yaşandı.

Sakarya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

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