Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul sıralarındaki heyecana eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti. İlk olarak Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Salih Şeremet Ortaokulu'na giden Aydın, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmesinin ardından sınıfları gezdi. Öğrencilerin sıcak ve samimi karşılamasıyla renklenen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, onların yeni döneme ilişkin heyecanlarını dinledi.

Başkan Aydın'ın programı Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Erhan Nasyalçın İlkokulu ile devam etti. Eğitim camiasına iyi dileklerini ileten Aydın, okulun ilk günündeki coşkuya ortak olarak öğrencilere yeni eğitim yılında başarı ve mutluluk mesajı verdi. Yerel yönetim olarak imkanlar doğrultusunda eğitim hayatını destekleyen çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirten Başkan Aydın, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirebilmelerini önemsediklerinin altını çizdi.

'BAŞARILARLA DOLU GÜZEL BİR YIL DİLİYORUM'

Eğitimin bir kentin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

'2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uzun bir tatilin ardından büyük bir eğitim ailesi yeniden ders başı yaptı. Çocuklarımıza başarılarla dolu güzel bir yıl diliyor, eğitim sürecinde emek verecek tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Yeni dönem eğitim camiamıza hayırlı olsun.'

Öğrencilerle sıcak ve samimi anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Aydın, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretler, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.