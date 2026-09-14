Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen 2026- 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış programına katıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı katıldı.

Hasan Katıkçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan spor yarışmalarını izledi. Sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek yeni ders döneminde başarılar diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, 'Öğretmenlerimiz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı. Öğretmenler okullarda bir ömrün temelini atıyor. Okulun yapılmasında hayırseverlerimiz devreye giriyor. Biz de çevre düzenlemesinde, ulaşılabilirlikte bütün gücümüzle, eğitim camiamız bizden ne istiyorsa bütün gücümüzle yanlarındayız. Sonra birlikte ortak proje yapıyoruz. Mesela bebek kütüphanesi tek bizde var Türkiye'de. Çocuk kütüphanelerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Yeteneğimi Keşfet, Türkiye Maarif Modeli'nde örnek bir proje oldu. Anaokulundaki bütün öğrencileri bilimsel tarama yapıyoruz.' diye konuştu.

ŞAHİN: ŞİMDİ ARTIK ÇOK RAHAT 'EĞİTİM ŞEHRİ GAZİANTEP' DİYORUZ

Konuşmasının devamında Eğitim Şehri Gaziantep hedefine ulaşıldığını belirten Şahin, 'Bu yıl yine devam edeceğiz. Yaklaşık 680 bin elimizde cevher var. Her noktasında sınavlarından tutun, GASMEK'lerde okula hazırlamadan, sınava hazırlamada her türlü desteği veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Şimdi artık çok rahat 'Eğitim Şehri Gaziantep' diyoruz. Dereceler yapıyoruz. Çocuklarımıza hedefler koyuyoruz ve hedeflere birlikte ulaşıyoruz. Ben yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

ÇEBER: BİZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise yaptığı açıklamada okul güvenliği ve eğitimler konusunda hazır olduklarını belirterek, 'Bugün Gaziantep'te 1760 okulda, yaklaşık 680 bin bunun gibi birbirinden güzel öğrencimiz okula başladı. Bu güzel öğrencilerimize 36 bin civarında öğretmenimiz bir yıl boyunca yine fedakarca öğretmenlik yapacak. Bu yıl 59 bin yeni birinci sınıf öğrencimiz var. İlk kez bu yıl okula başladı. Biz tabii yaz boyunca durmadık. Başkan Fatma Şahin ve ekiplerimizle beraber evlatlarımız için okullarımızı hazırladık. Tamir tadilatlar bitti. Yeni yapılan okullarımız bitti. Biz her türlü tedbiri aldık. Okul güvenliği konusunda bu yıl çok daha hassasız. Hem bizler hem yerel yönetimlerimiz bütün planlamalarımız doğrultusunda bütün güvenlik tedbirleri alındı. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız, kazasız, belasız bu yavrularımızın her birinin yüzünün her gün güldüğü öğretmenlerimizin böyle onlarla mutlu zamanlar geçirdiği yeni bir eğitim ve öğretim dönemine Gaziantep olarak hazırız' ifadelerini kullandı.