İşverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı'nın 11. dönem katılımcıları oryantasyon sonrası iş başı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, Londra ve Frankfurt'ta ofisleri bulunan bir Yatırım ve Varlık Yönetimi grubu olan ESAS'ın sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal; odağına aldığı gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratmayı amaçlıyor.

'Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar' mottosu ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programlarını yürütüyor. Programları etrafında geliştirdiği 5.550'yi aşkın kişi ve kurumu kapsayan ekosisteminden güç alarak günden güne gelişen, 11 yıldır genç istihdamında fırsat eşitliği için başarılı programlar yürüten Esas Sosyal, bu zamana kadar 2 bin 550 genci fırsat eşitliği ile buluşturdu.

Gençlerin okuldan işe geçişlerini kolaylaştırmayı, iş hayatına eşit koşullarda adım atmalarına olanak sağlamayı amaçlayan Esas Sosyal'in ilk sosyal yatırım programı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı'nın 11. dönem katılımcısı 50 genç, gerçekleştirilen oryantasyon akabinde 1 Eylül'de iş başı yaptı.

Esas Sosyal'in vizyonunu paylaşan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal destekçiler tarafından desteklenen program; gençlere, STK'larda kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde 12 ay boyunca iş deneyimi kazanımı sağlamasının yanı sıra İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saatin üzerinde eğitim ve mentorluk imkânları sunuyor.

Program; gençleri sivil toplumla tanıştırıp sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, Esas Sosyal ekosisteminin önemli bir parçası olan STK'lara da genç, nitelikli ve eğitimli insan kaynağı desteği veriyor. Gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleyen sürdürülebilir bir sosyal yatırım modeli olarak öne çıkan program kapsamında gençler; çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten 60'tan fazla STK'da istihdam edildi.

ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; 'Gençler, geleceğimiz için umut kaynağı. Esas Sosyal olarak gençleri fırsat eşitliği ile buluşturmanın, onların yaşamlarında dönüşüme ve gelişime ortam oluşturmanın tatmini çok büyük. Bu tatmini zaman zaman onlardan duyduğumuz hikâyelerle bazen ise ekosistemimizden aldığımız geri bildirimlerle taçlandırıyoruz. 11. dönemde aramıza katılan 50 gençle oryantasyonda bir araya geldik. Gençlerle iletişimde olmak, seslerini duymak gözlerindeki pırıltıyı görmek her zaman olduğu gibi yine bizi motive etti.

Gençlere yapılan her bir yatırım ülkemizin ve dünyanın kalkınmasında kritik öneme sahip. Biz 11 yıldır, hayata geçirdiğimiz sosyal yatırım programlarımız etrafında yarattığımız 5.550 kişilik ekosistemimizin de desteğiyle gençlere dokunuyor, onları fırsat eşitliği ile buluşturuyoruz. Kurumsal destekçilerimizle el ele vererek büyüttüğümüz sosyal etkinin her geçen gün derinleşmesi ve çoğalması için çalışıyoruz. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile Esas Sosyal ailesine yeni katılan 50 gence de profesyonel hayatlarında yol göstermesini diliyorum' dedi.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında gençler; Program ile farklı meslek gruplarında sivil toplum sektörünün dinamiklerini keşfederken; toplum yararına çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları da nitelikli genç iş gücüyle destekleniyor. Esas Sosyal'in Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile bu zamana kadar 60'tan fazla STK'da toplam 450 genç, kariyerlerinin ilk adımını attı.