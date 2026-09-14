Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çayırova'da da on binlerce öğrenci bugün resmen 2026-2027 Eğitim-Öğretim dönemine başladı. Çayırova'da İlköğretim Haftası Kutlama Programı ise, yeni dönemle birlikte hizmet vermeye başlayan Nene Hatun Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk ders zili, bu eğitim döneminde hizmete açılan Nene Hatun Anaokulu'nda çaldı. İlköğretim Haftası Kutlama Programı ve Akse Nene Hatun Anaokulu'nun açılışı için düzenlenen etkinliklere Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda konuşma gerçekleştiren Recep Demir, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını dile getirdi.

Demir'in akabinde söz alan Başkan Çiftçi ise şunları kaydetti:

'Bugün hepimiz heyecanlıyız. Uzun bir yaz tatili döneminden sonra bir eğitim-öğretim döneminin başındayız. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi yavrularımıza hayırlı olsun. Burada çocuklarımız anaokulu seviyesinde eğitim görecekler. Bulunduğumuz bu alanı geçtiğimiz dönem okul alanı olarak plan tadilatını gerçekleştirdik ve Milli Eğitim Bakanlığı'mıza devrettik. 7 senedir Çayırova'mızın genelinde 7 noktada okul alanı oluşturduk ve eğitime Çayırova Belediyesi olarak çok önem veriyoruz. İlçemizde 60'a yakın okulumuz var ve okullarımızın ihtiyaçlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim-öğretim dönemimizin hayırlı olmasını diliyorum.'

'İLÇEMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN'

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise, 'Yeni eğitim-öğretim döneminin başında çok heyecanlı ve mutluyuz. Herkes geleceğe daha ümitli bakmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ülkemiz eğitim alanında çok önemli harcamalar yapıyor. Tarihe bakıldığında eğitime, bilime ve gelişmelere en çok yatırım yapanlar dünya yönetimlerine damga vurmuştur. Yeni eğitim-öğretim dönemi ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Milletvekili Tipioğlu ise yaptığı konuşmasında, 'Biz Çayırova'da çok güzel olaylara şahitlik ediyoruz. Dün Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de bu anaokulunu eğitim-öğretime açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yapılan yatırımla geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yarınlara hazırlayacağız. Eğitime yapılan her yatırımın, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE İYİ DERSLER DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Konuşmaların ardından öğrencilerin İlköğretim Haftası'na özel hazırladığı gösteriler izlenirken, daha sonrasında ise protokol üyeleri hep birlikte hem ilk ders zilini çaldı hem de Nene Hatun Anaokulu'nun kurdelesini kesti. Daha sonra Başkan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri okulda sınıf ziyareti gerçekleştirerek, öğrencilerle sohbet etti ve iyi dersler dileklerini iletti.