Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon ve dijital manipülasyonlara karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerinin kurulacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çocukları ve gençleri dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonlara karşı korumaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulacağını bildirdi.

'BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Paylaşımında dijital çağın en büyük tehditlerinden birinin bilgi kirliliği olduğuna dikkat çeken Duran, öğrencilerin manipülasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini belirtti. Duran, bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini vurguladı.

BAKAN TEKİN'E TEŞEKKÜR

İletişim Başkanı Duran, projeye destek veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Duran, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerinde aktif rol almaya davet etti.