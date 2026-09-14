Sakarya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı Yunus Emre İlkokulu'nda coşkuyla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Kaymakamı Tolga Toğan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Erbağ, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Serdivan Yunus Emre İlkokulunda coşkuyla gerçekleştirildi.

Program, protokol üyelerinin bayraklı kortej eşliğinde karşılanmasıyla başladı. Ardından aileler ve öğrencilerin birlikte katılım sağladığı oyun ve etkinlik atölyeleri ziyaret edildi. Dev Jenga, Çocuğumla Okula İlk Adım, Bileklik Tasarımı, Okulumda İlk Haftanın İzleri boyama, kuyu torbası, çiçek dikme, misket ve seksek atölyelerinde öğrenciler ile aileler keyifli vakit geçirdi.

Protokol üyelerinin yerlerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmalarının gerçekleştirildiği programda okul 3/B sınıfı öğrencisi Miray Açık, 'Okulumuz' adlı şiiri seslendirmesinin ardından bayrak ve flama devri de gerçekleştirildi. Okuldan bu yıl mezun olan Şeyma Göven, bayrağı 4. sınıfa başlayacak olan Yüsra Üçkol'a devretti.

Program kapsamında halk oyunları gösterisi de sunuldu. Ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalındı.

İlk zilin ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenler odasını da ziyaret eden protokol üyeleri, öğretmenlerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.