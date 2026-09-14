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İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapımı sürdürülen Atakent Özel Eğitim Anaokulu'nda; 8 derslik, 2 bireysel eğitim odası, 1 duyu bütünleme odası, 1 sanat dersliği, kapalı spor salonu, yemekhane yer alacak.

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Vali Gül'e incelemeler sırasında Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür eşlik etti. Yetkililerden proje ve inşaat sürecine ilişkin bilgi alan Gül, okulun tamamlanmasıyla özel eğitim alanında önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de yapımı devam eden Atakent Özel Eğitim Anaokulu inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

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