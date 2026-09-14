Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunmanın her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirterek, eğitim desteklerini bu yıl da sürdüreceklerini açıkladı.

Ailelerin bu süreçteki yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, 'Eğitim desteklerimizle bu yıl da öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören, şartları uyan öğrencilerimize 8 ay sürecek şekilde aylık 2 bin 500 lira, toplamda ise 20 bin lira eğitim desteği vereceğiz. LGS'de binde birlik dilime giren öğrencilerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin 500 lira; toplamda 30 bin liralık başarı desteği vereceğiz. İl Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi gören evlatlarımıza 12 ay boyunca aylık 3 bin lira; toplamda 36 bin lira eğitim desteğinde bulunacağız. Ayrıca, üniversiteye hazırlanan tüm 12. sınıf öğrencilerimize iki eşit ödemeyle toplam 8 bin liralık eğitim desteği de sağlayacağız' diye konuştu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Eğitim desteklerine başvuruların başladığını kaydeden Başkan Altay, 'Şartları uyan tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum. Hayata geçirdiğimiz tüm eğitim desteklerimiz evlatlarımıza, ailelerimize ve Konya'mıza bereket getirsin. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im tüm evlatlarımızın yolunu ve bahtını açık eylesin' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim destekleri için şartları uyan öğrenciler, 'egitimdestekleri.konya.bel.tr' adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

