2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, eğitimin bir milletin geleceğe bıraktığı en büyük miras olduğunu söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Keşan'da düzenlenen törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve muhtarların yanı sıra oda başkanları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Sercan Kemik, yeni eğitim öğretim yılının Keşan, Edirne ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Müdür Kemik, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek, hedeflerinin düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışını önemsediklerini ifade eden Müdür Kemik, ilçe genelinde bu yaklaşımı kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

ÖĞRENCİLERE HAYAL KURMA, ÇALIŞMA VE İYİ İNSAN OLMA ÇAĞRISI

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Kemik, gençlerin yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, sanatçıları, bilim insanları ve yöneticileri olduğunu belirterek, hayal kurmaları, merak etmeleri, soru sormaları ve üretmeleri gerektiğini söyledi.

Başarı kadar iyi insan olmanın da önemine dikkat çeken Müdür Kemik, 'Bilgi insanı güçlü kılar; ahlak ise o gücü doğru yerde kullanmasını sağlar' dedi. Öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan en önemli rehberler olduğunu vurgulayan Kemik, fedakâr çalışmaları nedeniyle tüm öğretmenlere teşekkür etti. Konuşmasının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitime emek veren tüm isimleri rahmet ve minnetle andığını belirten Müdür Kemik, yeni eğitim yılının öğrencilere başarı, öğretmenlere güç, velilere huzur getirmesini temenni etti.