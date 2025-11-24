Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından her yıl düzenlenen MTB Eliminator Dünya Kupası yarışlarının 2026 takvimi duyuruldu.

SAKARYA (İGFA) - Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından açıklanan 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası takviminde Sakarya bir kez daha yer aldı. 14 Haziran 2026'da dünyanın en iyi pedalları yeniden Sakarya'da parkura çıkacak.

Takvimde Tacikistan'ın Duşanbe, Polonya'nın Gdynia, Almanya'nın Aalen ve Brezilya'nın Sao Paulo şehirleri yer alırken, organizasyonun ikinci ayağına bir kez dahaSakarya ev sahipliği yapacağı açıklandı.

14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası yarışları için Sakarya'nın tercih edilmesinde, şehrinAvrupa'nın en modern bisiklet tesislerinden birine sahip olması (Ayçiçeği Bisiklet Vadisi) ve uzun yıllardır uluslararası organizasyonları başarıyla düzenlemesi önemli rol oynadı. Dünya Kupası yarışlarıyla Sakarya aynı zamanda bisiklet sporunun Türkiye'deki merkeziolduğunu pekiştirmiş olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar yaptığı açıklamada, 'Sakarya'nın yeniden Dünya Kupası takviminde yer alması bizim için gurur verici. Şehrimiz hem altyapısı hem de spor kültürüyle artık dünya çapında bir bisiklet markası haline geldi. Bu organizasyon sadece spor turizmine değil, şehrimizin uluslararası tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde şehrimiz spor geleceği için önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Dünya Kupası'na da yine kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun' diye konuştu.