Konya'da Karatay Belediyespor, 2025-2026 Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi'nde sergilediği üstün performansla Konya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

KONYA (İGFA) - Güçlü rakiplerle mücadele eden Karatay Belediyespor Yıldız Erkek Güreş Takımı, ligi Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu disiplinli çalışma ve kararlı performansla dikkat çeken Karatay Belediyespor, final yolculuğunu Türkiye ikinciliğiyle taçlandırarak Konya'da daha önce elde edilmemiş bir başarıya imza attı.

Grup maçlarında sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Karatay Belediyespor, ilk olarak İstanbul Çatalca Belediyespor'u 9-1, ardından Sakarya Hendek Olimpik SK'yı 24-20'lik puanla geçerek grubunu lider tamamladı. Çeyrek finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 8-2 mağlup eden Karatay ekibi, yarı finalde ise Osmaniye Gençlik Spor'u 7-3 yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Kayseri Şekerspor ile karşılaşan Karatay Belediyespor, sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

KILCA: BU İKİNCİLİK, GENÇLERİMİZ İÇİN YENİ HEDEFLERİN BAŞLANGICIDIR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye ikinciliğinin hem Karatay hem de Konya için büyük bir önem taşıdığını belirterek sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Başkan Kılca, 'Yıldızlar Ligi'nde elde edilen Türkiye ikinciliği, ilçemizin spora bakışının sahadaki karşılığıdır. Sporcularımızın her karşılaşmada gösterdiği özgüven, disiplin ve kararlılık hepimizi gururlandırdı. Gençlerimizin aldığı her puan, emek, sabır ve inancın bir ürünüdür. Ben bu süreçte onları yetiştiren antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum.' dedi.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinen Başkan Kılca, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, 'Karatay'ın spor alanındaki gelişiminde Konya'daki kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği büyük rol oynuyor. Desteklerini esirgemeyen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yanında duran her kurum, bu başarının bir parçasıdır.' ifadelerini kullandı. Başkan Kılca sözlerini şöyle tamamladı: 'Bu sonuç, sadece bugünün değil, geleceğin de habercisidir. Gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz ve onların yolunu açmaya devam edeceğiz. Türkiye ikinciliği, gençlerimiz için bir sonuç değil; daha büyük hedeflere açılan bir başlangıçtır.'