Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar’ın sözünü verdiği her bölgeye spor yatırımlarının inşa edilmesi için vites artırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, şehrin 16 ilçesini kapsayacak kapsamlı spor yatırımları projesini duyurmasının ardından sahadaki çalışmalar hız kazandı.

ŞİMDİ FERİZLİ VE SÖĞÜTLÜ

Proje ilk olarak Adapazarı, Sapanca, Arifiye ve Erenler’de start almış ve futbol ile basketbol/voleybol sahalarının inşasına başlanmıştı. Çalışmalara bu kez kuzey ilçeleri Söğütlü ve Ferizli eklendi.

İki ilçede yan yana futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yer alacağı tesislerin yapımı için işlem başladı.

BİR NESLİN GELECEĞİ

Söğütlü Soğucak ve Ferizli Sinanoğlu Mahallesi’nde yüzlerce çocuk diğer ilçelerdeki mahallelerle birlikte yeni spor sahalarına kavuşacak. Bu sahalarda bir neslin geleceği vizyon kazanacak, gelecek için disiplin, özgüven kazanacakları bir alt yapı oluşacak.

Başkan Yusuf Alemdar’ın sözünü verdiği spor yatırımları tamamlandığında yine Türkiye’nin en başarılı sporcuları tarihte yer aldığı gibi Sakarya’dan yetişecek, Ay-Yıldızlı bayrağı dünyada dalgalandıracak yetenekler bu şehirde keşfedilecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından iki ayrı ilçede sahaların temel atma işlemleri tamamlandı.

PROJENİN DETAYLARI

Bu iki mahalleye 25 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda toplam 1.250 metrekarelik sentetik çim futbol sahası inşa edilecek. Futbol sahalarının yanında ise 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları yer alacak.

Söğütlü ve Ferizli, gençlerin ve sporseverlerin faydalanabileceği modern spor komplekslerine kavuşmuş olacak.