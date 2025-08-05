Bisiklet sporuna altyapıdan itibaren sporcu yetiştiren, milli takım düzeyinde birçok sporcuyu bünyesinde barındıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, profesyonel bisiklet takımına Dünya Şampiyonu pedal Ukraynalı Mariia Sukhopalova’yı dahil etti. SAKARYA (İGFA) - Bisiklet sporunun Türkiye'deki öncülerinden biri haline gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hem düzenlediği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hem de elit düzeydeki Sakarya BB Pro Team takımıyla bisiklette marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Altyapıdan itibaren sporcu yetiştiren, milli takım düzeyinde birçok sporcuyu bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi, profesyonel bisiklet takımına önemli bir transfer gerçekleştirdi.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU SAKARYA’DA YAŞADI

22 Haziran’da Sakarya’da düzenlenen MTB Eliminatör Dünya Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde şampiyon olarak gökkuşağı formayı kazanan Ukraynalı sporcu Mariia Sukhopalova, başarılı performansının ardından Sakarya BB Pro Team kadrosuna katıldı. 21 yaşındaki genç sporcu, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu Sakarya’da kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

SAKARYA ADINA PEDAL ÇEVİRECEK

Sukhopalova, 10 Ağustos’ta Sakarya’da düzenlenecek 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda da takım adına yarışacak. Dünya Kupası’nın 6 etaptan oluşan takviminde yer alan sporcu, ilk etap olan Tacikistan yarışlarında da birinciliği elde etmişti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu önemli transferle birlikte hem yerel hem de uluslararası arenada iddiasını daha da güçlendirmiş oldu.