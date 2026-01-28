Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Söğütlü'de 13 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Ritim Park'ın çalışmalarında son aşamaya geçildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü'de inşa ettiği yeni Ritim Park projesiyle bölgeye yepyeni bir enerji getirdi. Açılması için gün sayan proje geniş yeşil alanlar, sosyal donatı bölümlerinin yanı sıra sesli ve görsel dokulara hitap eden davullar, ksilofonlar, rüzgâr çanları gibi ritmik enstrümanlarla çocuklara sanatı ve müziği aşılayacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar açılmasını dört gözle bekledikleri proje nedeniyle Büyükşehir'e memnuniyetini ifade etti.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Aydınlatmalar, banklar, müzik aletleri, kafe ve ışıklı harf montajlarında son aşamaya gelindi ve park renkli bölümleri ve sosyal donatı alanlarıyla ilçeye yeni bir enerji getirdi.

7'den 70'e vatandaşların göz bebeği olacak proje, ilçede binlerce kişinin buluşma noktası, sosyal hayatın ise kalbi olacak.

Müziği, sanatı aşılayacak

Sosyal proje yeşil alanlar, sosyal donatı bölümlerinin yanı sıra sesli ve görsel dokulara hitap eden davullar, ksilofonlar, rüzgâr çanları gibi ritmik enstrümanlar yer alacak. Bu adım çocuklara sanatı, müziği aşılayacak, yeteneklerin ön plana çıkmasını sağlayacak.

Proje için gün sayan vatandaşlar ise Büyükşehir'e memnuniyetini ifade etti.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ali Kılıçkaya, 'Söğütlü Ritim Park oturacağımız, vakit geçirebileceğimiz, gençler için de çocuklar için de sağlıklı aktiviteler yapabileceğimiz çok güzel bir yer oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bence burası çok güzel oldu' ifadelerini kullandı.

'AİLEMİZLE VE ÇOCUKLARIMIZLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİZ'

İki çocuk babası Güvenç Bölükbaş ise, 'İki kızım var. Bu parkın bir an önce bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerçekten güzel oldu. Sonuçlanınca daha güzel eğlenecekler. Burada güvenli bir şekilde ailemizle ve çocuklarımızla vakit geçirebileceğiz' dedi.

'BÖYLE BİR PARKA İHTİYAÇ VARDI'

Ritim Park için Söğütlü'nün ihtiyacı nitelendirmesinde bulunan Ceyhun Pala, 'Söğütlü'nün böyle bir parka ihtiyacı vardı. Bu park tamamlandığında çok güzel bir alan olacak inşallah. Oldukça büyük bir proje. Yusuf Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Projenin en yakın zamanda hizmete açılması hedefleniyor.